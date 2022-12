Els comuns carreguen contra el tripartit per tornar a començar l'any sense pressupostos

ni amb una data a l'horitzó per tenir-lo aprovat. En aquesta línia, carreguen contra elpelsque aquest retard pot ocasionar al progrés de la ciutat, les persones que necessiten ajudes, les empreses contractades per l'Ajuntament i les associacions subvencionades.Així doncs, es mostrendavant de les últimes declaracions de la tinència d'alcaldia de Presidència i Hisenda,, on assegurava que encara no s'havia presentat un pressupost a la resta dels partits de l'oposició. A més, tampoc descartava que aquest no estigués enllestit fins a l'entrada la primavera amb una consegüent pròrroga dels comptes de l'exercici anterior.que després de tres anys i mig de gestió -i d’haver participat en el govern anterior amb Convergència-, encara s’estigui plantejant demanar responsabilitats per la situació econòmica heretada", han exposat en un comunicat sobre les paraules del regidor socialista. Unes declaracions que titllen de "molt inquietants" mentre reivindiquen "" respecte a la gestió de lesPer tot plegat, els comuns reclamen que s'aprovin uns pressupostos "", alhora que es detalla quina és laper afrontar les qüestions de més. Entre d'altres, destaquen posar al dia els contractes públics, els terminis de pagament als proveïdors o les càrregues addicionals de treball al personal municipal.