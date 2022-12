Víctor Alexandre guanya el Premi Ciutat d'Alcoi de Teatre Pep Cortés

L'escriptor i periodista santcugatencha estat guardonat amb el. El jurat de la 48a edició del reconegut certamen de textos dramàtics escrits en llengua catalana va resoldre, per, premiar l'obra "". Una narració que aborda les malalties mentals, maltractaments i abusos sexuals que va patir l'estrella de cine nord-americanadurant l'última etapa de la seva vida.Enguany van concórrer, sis d'origen valencià, altres sis de Catalunya i dos més procedents de les Illes Balears. Per la seva banda, el jurat estava format per, professor i director teatral,, actriu i directora de teatre, i, professor, lingüista i guanyador de l'edició anterior.El Premi Teatre Ciutat d'Alcoi, que organitza anualment l'Ajuntament d'Alcoi, està dotat ambi l'Així doncs, Alexandre continua ampliant el seu palmarès després de publicar una vintena d'obres i guanyar diversos reconeixements com ara el Premi d'Assaig Francesc Ferrer i Gironès (2006) i el Premi Mercè Rodoreda de Contes i Narracions. (2008).