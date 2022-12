La Generalitat dona llum verda a la construcció del sincrotró Alba II

Maquinària de l'accelerador de partícules del Sincrotró d'Alba Foto: ACN

. El Govern ha aprovat laper poder construir l'del Vallès. El president de la Generalitat,, ha informat que la cessió, valorada en 14 milions d'euros, suposa un "" per desenvolupar unaal complex acordada a mitges entre els governs català i espanyol.Aragonès augura que l'ampliació de l'Alba, que es preveu que, "consolidarà Catalunya com a". Un complex amb unque, assegura, permetrà al país ser més competitiu en la "" tecnològica, científica i de salut. Un "hub europeu" que permeti avançar en els camps dels, en lai també en laAixí doncs, ara el compromís de les administracions públiques és invertir 120 milions d'euros durant els pròxims vuit anys amb un finançament compartit per a lesi en. A més, aquesta ampliació també permetràpassant dels 200 treballadors actuals a oferir un centenar de llocs més de feina."Necessitem", ha reivindicat Aragonès destacant que l'Alba II permetrà aprofitar "molt més" la llum de l'que es va obrir les seves portes l'any 2010.