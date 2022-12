Ingla es reuneix a Madrid per abordar la planificació del futur ecobarri de Ca n'Ametller

Unaencapçalat per l'alcaldessas'ha desplaçat fins aper reunir-se amb el. L'objectiu de la trobada consistia a abordar eli de ladavant la planificació de l'En aquesta línia, la batllessa republicana -acompanyada de les tinències de Presidència i Desenvolupament Urbà, Pere Soler i Francesc Duch- ha reivindicat el "" per la consegüenten un entorn "modern, sostenible i que ha de ser el paradigma de la qualitat de vida al". Un nou barri que ha de permetre donar resposta a l'del municipi i " garanteixi que tothom que vulgui es pugui quedar a viure a la ciutat ".A la sortida de la reunió amb el, Francisco Javier Flores, Ingla ha reconegut que es tracta d'uni que requeriràentre les diverses administracions públiques; però ha assenyalat que surtenperquè les primeres converses han anat "".A més a més, la trobada, explica Soler, també ha servit perpendent de l'Àrea Metropolitana de Barcelona per començar la