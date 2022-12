Com funciona el Trenet de Nadal?

Horaris

Després de dos anys pandèmics, eltorna a circular pels carrers deamb més ímpetu que mai per fer dibuixar un somriure als més petits de casa. Enguany, elcomptarà amb una-arribada i sortida- a la, justament davant del Monestir, i rodarà pel centre històric de la ciutatPer accedir-hi, s'haurà de presentar un. Els menors de 14 anys hauran d'anar sempre acompanyats d'un adult i no necessitaran més tiquets. Tanmateix, cal assenyalar que tots aquells infants amb Trastorn de l'Espectre de l'Autisme o que tinguin dificultats per mantenir-se a la cua, podran accedir al Trenet sense esperar.A més a més, com a sorpresa puntual, els dies 22, 23, 29 i 30 de desembre i el 4 de gener comptarà amb un "personatge dinamitzador" de 17 h a 20 h del vespre.o Matí d’11 a 14:30h (darrera sortida a les 14h)o Tarda de 17h as 20:30h (darrera sortida a les 20h)- Laborables:o Del 5 al 22 de desembre, només tardeso El dia 23 de desembre i del 27 de desembre al 4 de gener, matí i tardao Els dies 24 i 31 de desembre, només matío El dia 29 de desembre, només tardao El dia 5 de gener, reservat per la cavalcada- Caps de setmana i Festius:o Matí i tardao No circula els dies 25 i 26 de desembre i 1 de gener, i 8 de desembre, només tarda.