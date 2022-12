Silvia Tusell, alcaldable de Valents a Sant Cugat pel 2023

Què és Valents?

La presidenta de la junta local de Valents,, serà l'de cara a les. Així ho ha anunciat aquest dijous laencapçalada a nivell nacional pera través d'un comunicat que pretén combatre l'"" deUna candidatura forjada en el trident de la seguretat, el constitucionalisme i el bilingüisme . "A Sant Cugat l'; quelcom que estarà relacionat amb què ens estigui governant ERC, PSC i la CUP", esbitza Tusell reclamantper garantir la presència del cos als barris més perifèrics de la ciutat.Per altra banda, la candidata també incideix en el manteniment de la "" -cosa que actualment, assegura, no passa a la ciutat-. Tanmateix, exigeix que l'Ajuntament comenci ade manera habitual en el seu tracte amb la ciutadania. Tusell també ha aprofitat l'ocasió per refermar el seu suport alsdel municipi."Si volem que Sant Cugat esdevingui unahem de començar per, resoldre els, resoldre els", apunta la presidenta local. Per solucionar la mobilitat interna, incideix en la necessitat de millorar les connexions i accessibilitat de l'Finalment, Tusell exposa que Sant Cugat té "tots els ingredients" per ser una ciutat diferent de l'entorn metropolità gràcies a les zones verdes i a la proximitat amb el Parc de Collserola. Per aquest motiu, insisteix, cal elaborar un pla de treball que garanteixi una oferta d'habitatges, infraestructures i serveis de qualitat per tenir la "ciutat que ens mereixem i paguem".Valents s'autodefineix com a partit constitucionalista que treballa perquè a Catalunya es respectin les lleis i "sigui lleial a Espanya". "Resulta bàsic retornar la seguretat als carrers acabant amb la delinqüència i l'okupació", remarquen en el seu programa electoral.De la mateixa manera, reivindiquen tornar a ser el "motor econòmic" de l'Estat reactivant l'economia, creant oportunitats pels joves, eliminant impostos "innecessaris" i atraient inversions.