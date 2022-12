Els Pressupostos Participatius de Sant Cugat 2022‑23: aquests són els 40 projectes guanyadors

La llista dels pressupostos més votats:

. Aquesta és la pedra angular que comparteixen la majoria delsvalorats enque han sortitalsUn total dehan votat en la quarta edició dels pressupostos participatius, enguany,. Aquesta mirada ha repercutit en una participació a l'alça del-el que suposa un petit augment respecte al de fa dos anys del 4,25%-. Aquests continuen sent uns números molt inferiors als de la primera edició que va assolir una participació del 8,5% i que ha derivat en una" dels pressupostos amb unaper oferir un "" a la ciutadania en l'execució dels projectes.Tot i això, cal assenyalar que aquestesperquè encara faltaria afegir les votacions dels innovadors pressupostos participatius destinats exclusivament aque tindran lloc durant els mesos de gener i febrer.Des de l'Ajuntament, el regidor de Participació i Barris,, ha valorat les dades "". "Creiem que és una mostra que l'aposta que hem fet aquest mandat peren la millora dels seus barris, l'arrelament de les propostes al territori i la feina dels consells de barri ha estat ben rebuda i engresca a la gent a participar", ha reivindicat el cupaire.En aquesta línia, el barri amb el percentatge de votants més elevat ha estatamb gairebé un 17% de participació, seguit de(8,3%) i(5,3%). Per contra, els districtes on menys s'ha votat són els del centre amb una participació mitjana que tan sols frega el 3,5%.Cal recordar que, pel que fa a la, cada barri ha decidit sobre, dels quals 200.000 euros seran per a projectes d'inversió i 16.000 euros per a propostes de pressupost ordinari. Un canvi respecte a edicions anteriors per compensarDurant les pròximes setmanes, elshauran de ratificar la llista dels projectes corresponents més votats i acabar d'ajustar els imports econòmics. Posteriorment, es crearande cada projecte oberts a la ciutadania per poder anar seguint la sevafins que es faci realitat.