La pastura silvestre de rucs: un aliat oblidat en la lluita contra els incendis

La masia de Can Domènech acull la prova pilot del pasturatge amb rucs. Foto: Sergi Baixas

Recuperar tradicions

El pagès de la masia de Can Domènech, Paul Domènech. Foto: Sergi Baixas



Un manteniment compartit

Un sol hivernal de migdia escalfa la carena sud de. El bosc, feréstec i sec, agraeix elsque han caigut durant la nit. A les faldes del(Valldoreix), protegida per un camí tímidament enfangat, s'erigeix la masia de. Un espai reconvertit en hípica que continua abraçant els seus orígens agrícoles.han salvaguardat, amb molta suor i esforç, aquest petit oasi del pulmó verd de Barcelona. Un refugi que, any rere any, veuen més amenaçat. Per aquest motiu,, fa temps que van decidir prendre la iniciativa i començar a proposar diversos projectes que ajudessin adel seu pitjor enemic: elsSota aquesta, fa un any que Paul Domènech va plantejar posar en marxa unaperquè unpogués pasturar per Collserola per tal dedel sotabosc, mitigant així les possibilitats d'un gran incendi. La proposta, valorada en, va rebre el vistiplau del Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat i del Consorci del Parc Natural -ambi el servei de suport a la pagesia- i va anar acompanyada d'una subvenció de fons europeus que cobria el 70% del cost total. Els 6.000 euros restants, el santcugatenc els va haver de posar de la seva butxaca amb el suport d'un grup de voluntaris."En primer lloc, vull deixar clar que aquesta iniciativa no em suposa; al contrari, em. Tot i això, cal començar a sacrificar-se i d'una vegada emprendre accions si volem", relata Domènech a"El bosc està molt sec i hi ha. Cal posar-hi remei abans que les flames ho arrasin tot", esgrimeix el pagès afegint que ja porten una sèrie d'estius amb l'ai al cor i encreuant els dits per no llevar-se amb una columna de fum. "", assenyala davant el preocupant estrès hídric de l'entorn Respecte al finançament, Domènech exposa que ells mateixos van haver d'per tirar endavant la prova pilot que, justament, ha acabat recuperant fa un parell de setmanes. "Sense l'd'un grapat de voluntaris de Valldoreix, Sant Cugat i Barcelona, aquest projecte no s'hauria pogut portar a terme", deixa clar apel·lant a potenciar aquestDesbloquejant el mòbil, el ramader obre una aplicació de. Actualment, tépasturant per una àrea d'unesque provenen d'un exitós projecte de silvopastura a Montserrat. Domènech explica que els rucs són preferibles als ramats d'ovelles o cabres - com el de la prova pilot d'enguany del vessant barceloní - perquè, malgrat no produeixin cap producte i també s'hagi de tancar un perímetre, aquests destaquen per una. Un eficient aliat a l'hora de reduir el combustible de l'entorn d'una formaque, a més, permet alliberar els pastors d'una dedicació constant. "A més, els rucs ens permeten compartir la càrrega de feina amb altres pagesos de la zona", apunta des d'una mirada logística.Amb un abeurador automàtic i diverses tanques, exposa que s'hanper afavorir una sèrie dede major intensitat. Tot i això, la voluntat continua sent la d'anar ampliant les zones de tancat per fer mésa altres indrets de la serra. Després de mig any, el Consorci executarà aviat un estudi perdel projecte i observar com ha canviat l'estructura i la biodiversitat de la zona.Però per poder donar corda al projecte calen més diners i, per això, Domènech insisteix en la necessitat deamb les administracions públiques per anar de la mà en aquesta; sobretot pel que fa a la part econòmica. "Aquesta mena d'iniciatives no ens són rendibles i, tot i això, les acabem fent pel bé de tots. Per aquest motiu cal entendre que si estem realitzantque hi ha a l'entorn,d'alguna manera", relata tot i reconèixer el "" que ha suposat la creació del Contracte Agrari de Collserola . "A nosaltres no ens regalen res i, malgrat tot, continuem dedicant-hi moltes hores de feina", lamenta respecte alque podria emprar a altres àmbits del mas que sí que aporten ingressos.En aquesta línia, recorda que, periòdicament, a les zones periurbanes dels municipis es fanper mantenir al dia les franges de seguretat. "En lloc de pagar grans quantitats de diners durant uns mesos concrets a empreses, ens podrien donar una part per ajudar-nos a tirar endavant projectes com aquest que tenen un impacte durant tot l'any. Els incendis no s'apaguen només a les portes de la temporada d'estiu", rebla el pagès reivindicant la necessitat d'aplacar aquesta amenaça des dePer tot plegat, Domènech insisteix en laamb els Ajuntaments i la resta d'entitats supramunicipals. "", sentencia. D'aquesta manera, apunta, també s'estarà ajudant adavant d'una feina "massa sovint romantitzada" i que en realitat amaga unes condicions "".