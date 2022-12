Carta de Josep Canals: «No m'agrada que ignoreu el Sant Cugat d'art»

Ahir un dels museus destacat d'Europa obria una nova etapa, d'acord amb els nous temps i, per fi, el poble d'art de Sant Cugat hi era present amb el seu més destacat creador, Josep Grau Garriga Mai els nostres artistes havien obert temporada a un centre museístic d’aquest nivell amb una mostra tan contundent i tan vibrant, tot representant aquesta terra tèxtil.Gent de tot el país hi vàrem ser presents, per donar suport a la nova directora Elvira Dyangani que inaugurava "Col·lecció MACBA, Preludi. Intenció poètica" i l'obertura a noves llums, del més important centre museístic del país.El nostre santcugatenc més internacional Josep Grau Garriga, destaca amb tota la força del poble d'art. Ell exposa en un espai del centre, que va crear l'arquitecta Richard Meier.En un fet de país, aquest galerista es queda sorprès que sols dos santcugatencs hi fórem presents, el regidor de l'ajuntament Josep Maria Vallés i la seva esposa i aquest galerista, cap santcugatenc més. Aquesta és la realitat del meu poble d'art.L'Ajuntament un cop més no ha sabut entendre, el que volia dir l'acte d'ahir per aquest poble. Ja que cap representant del consistori hi fou present.Per cert, fou un acte molt destacat i amb molta presència de gent jove i intel·lectuals del país. Hem d'estar satisfets per la força que l'art més punyent té avui en tots nosaltres.L'art i el món d'avui també ha d'interessar al meu poble. Tot recomanant que dediqueu tot un dia a dialogar, amb el MACBA visitant amb la família aquest destacat centre museístic, en què s'exposa Josep Grau Garriga.Santcugatenc cal una nova mirada a la ciutat d’art.Menys paraules i més fetsJosep Canals