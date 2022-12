El Concert de Nadal de la Gent Gran comptarà amb l'Orquestra Diletant de Catalunya

El repertori musical

Després de la pandèmia, l'recupera el. I enguany ho farà amb la participació de l'que interpretarà un ampli repertori sota el nom "Històries musicals a la vora del foc" ambcom a la direcció musical.El concert se celebrarà ela les 12 h al. "Des de l'Ajuntament volem promoure iniciatives com aquesta que esdevenen espais de trobada entre la gent gran i que, a banda de compartir l', fan necessària", ha exposat la tinència d'alcaldia de Drets Socials,Així doncs, es repartiranque es poden recollir a la Casa de Cultura, les OAC i els Casals de Gent Gran. L'Ajuntament ha habilitat undes de diferents punts i districtes del municipi fins al Teatre-Auditori per facilitar l'accés dels assistents. En concret, sortiran autobusos, a les 11 h dels Casals de Gent Gran de les Planes, Mira-sol i Valldoreix.- C. W. Gluck (1714-1787): Obertura d’Iphigenie in Aulide- G. Bizet (1838-1875): Intermezzo de l’Arlesienne- E. Elgar (1857-1934): Salut d’amour per a contrabaix i orquestra- G. Botessini (1823-1889): Rèverie per a contrabaix i orquestra- A. Gumí (1965-): Souvenir d’Hongria per a contrabaix i orquestra- G. Pierné (1863-1937): Dues peces de Pour mes petits amis- La vielle de l’Ange gardien: Farandole- P. Mascagni (1863-1945): Intermezzo de Cavalleria Rusticana- A. Gumí (1965-): Dansa de la bruixa- A. Gumí (1965-): Yossel YosselEl concert acabarà amb uns bisos participatius on els i les assistents podran unir les seves veus cantant El noi de la mare i Santa nit.