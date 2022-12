El rescat de la Bella: què va passar realment amb la gossa perduda al centre de Sant Cugat?

La passada tarda de divendres 9 de desembre, unsvan veure com un home en bicicleta, la seva gossa que havien lligat feia uns minuts a l'entrada del supermercatde l'Davant dels fets, i amb la por al cos de no tornar-la a veure mai, els propietaris van emetre una crida ciutadana per tal d'ajudar-los a localitzar la gossa que s'havia "perdut" . L'objectiu era que, amb els, el segrestador es posés en contacte per retornar l'animal.I l'va donar els seus fruits. L'endemà, un home va trucar-los per telèfon assegurant que s'havia topat amb un gos molt similar al de les fotos difoses per les xarxes socials i mitjans locals a. Aquest, va fer-los entrega de la Border Collie encaraper l'abducció. En cap moment, l'home va demanar-los cobrar cap recompensa i, ràpidament, va marxar del lloc dels fets.En declaracions a, els propietaris, que han agraït tot el suport ciutadà rebut, sospiten que aquell home tenia alguna mena de relació amb el segrestador original. Per aquest motiu, han fet una crida a tots els amos de mascotes perquè"Aquesta història ha acabat molt bé, però no volem que ningú hagi de tornar a passar pel que nosaltres hem passat", han relatat alertant de la presència d'un "" lliure per la ciutat.