Sant Cugat organitza una dotzena d'activitats per «La Marató de TV3»

Totes les activitats organitzades amb motiu de La Marató de TV3

Escoles i entitats de Sant Cugat han organitzat, un any més, diverses activitats per participar a, que se celebrarà el pròxim diumenge, 18 de desembre, i estarà dedicada a laLa regidora delegada en tasques de Salut,, ha presentat avui la dotzena d'actes solidaris que s'han organitzat a la ciutat amb motiu de La Marató de TV3, acompanyada de representants de les entitats i centres participants. "És una activitat rellevant per a la ciutat, especialment pel seu valor solidari. Des de l'Ajuntament agraïm a totes les entitats que hi participen i hi donem tot el nostre suport", ha dit Gordó.Data: 16/12/2022Hora: 10:00Lloc: Escola CollserolaData: 18/12/2022Hora: 11:15Lloc: Plaça 1 d'octubreData: 18/12/2022Hora: 19:00Lloc: Teatre AuditoriData: 17/12/2022Hora: 10:00Lloc: EOI Sant CugatData: 15/12/2022Hora: 15:00Lloc: Escola l'OliveraData: 16/12/2022Hora: 15:00Lloc: Escola Thau Sant CugatData: 16/12/2022Hora: 14:30Lloc: Col·legi CreaNovaData: 16/12/2022Hora: 16:00Lloc: Mercat VellData: 18/12/2022Hora: 09:00Lloc: Club JuniorData: 18/12/2022Hora: 10:00Lloc: Plaça Barcelona