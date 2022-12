Dimiteix en bloc el Consell Local per la República de Sant Cugat

La. Tal com ha avançat El Món i ha pogut confirmar, la decisió, presa de manerafarà una setmana, va ser remesa a través d'unaal. En la missiva, els representants santcugatencs deixaven palès el seu malestar davant laper avançar cap a la independència de Catalunya. "", es llegeix en el document.En aquesta línia, la junta local, encapçalada pel president, ha carregat contra laque els han encomanat durant els darrers anys i que sempre acabaven "donant voltes sobre si mateixes". " Hem fet paradetes, validacions de registre i altres accions, però la gent no veu que aquestes ens facin avançar cap al nostre objectiu ", han lamentat retraient el funcionament d'un Consell amb "".Així doncs, arremeten contra la "" de l'òrgan executiu revestit d'un "i normes que fan". En aquesta línia, també denoten una preocupantamb la resta d'entitats independentistes. "El Consell hauria de ser l'aglutinador del projecte comú cap a la independència; tot i això, es té la sensació de, sense una clara unitat d'acció", sentencien.Per la seva banda, el Govern del Consell de la República encara no s'ha pronunciat al respecte.