Gossa perduda al centre de Sant Cugat: crida per localitzar‑la

per a localitzar unaal centre de. En declaracions a aquest mitjà, els propietaris han relatat que l'han perdut de vista aquesta tarda de divendres per la zona del supermercatde l'L', de raça similar a la d'un Border Collie, té una mida petita-mitjana i una cua com un "plomall". De color blanc, presentaal cos -un a cada orella i l'última al principi de la cua-.En la petició de rescat, els propietaris, "desesperats per recuperar-la", també informen que oferiran unaa qui la trobi.Per qualsevol informació al respecte, es pregaal telèfon 620 24 43 70 o a laHi haurà més informació.