Desbloquejat el concurs públic per la construcció de la futura Escola de Música de Valldoreix

La construcció de la futuraportavamés d'un any després que dues empreses particulars van decidirdesprés d'haver-se quedat fora com a candidata pel redactat del projecte de l'edifici. Ara, elha desestimat els recursos i s'ha posicionat a favor de l'EMD que les havia exclòs per no haver presentat correctament la documentació demanada a les bases de la licitació.Tal com ha avançat elCugatenc i ha pogut confirmar, la resolució considera l'exclusió empresa per l'administració local, ja que la documentació presentada pels recurrents "no va atendre els requisits i formalitats mínimes de presentació". Així doncs, ara esdel concurs per escollir quina companyia s'encarregarà de l'aixecament del futur equipament.Una escola de música, cal recordar, que neix envoltada de. Des de fa mesos, el govern valldoreixenc de Junts s'ha topat amb una ferma oposició, política i ciutadana , contra aquest projecte valorat en. Bona part del teixit associatiu i cultural de la Vila reivindica que lahauria de ser la construcció d'unque donés resposta a les necessitats del conjunt de les entitats de la Vila i no només de l'Escola de Música.Per la seva banda, des de l'executiu sempre s'ha apuntat a la compatibilitat d'ambdós projectes apel·lant a l'avançament en la futura Centralitat , la ubicació on es preveu donar sortida als pròxims espais culturals.