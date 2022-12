Un tren cada 2,5 minuts a Sant Cugat: ja és una realitat l'augment de la freqüència a la línia Barcelona‑Vallès de FGC

Ja hi haa l'estació deconvertint la xarxa vallesana deen un autèntic metro . L'augment de combois també permetrà que, en hora punta, a l'estació de Sant Cugat hi circuli un tren direcciócada cinc minuts - a més dels trens del ramal Tibidabo (L7). En el procés, les línies S5 Sant Cugat, S6 Universitat Autònoma i S7 Rubí desapareixeran, ja que, a partir d'ara, tots els trens S1 i S2 pararan a totes les estacions.Amb aquesta millora del servei, segons el Govern,que ofereix la línia i es passarà d’una capacitat de 80 milions de viatges l'any a 110 milions. Amb aquest increment i la infraestructura actual, s'assoleix la "" d'aquesta línia que uneix Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Rubí, la UAB, Sant Quirze del Vallès i Bellaterra amb el centre de Barcelona, una línia que l'any 2019 -just abans de la pandèmia- va arribar al rècord de 66,3 milions de desplaçaments.Durant l'últim any, la Generalitat ha dut a terme una sèrie de "reformes necessàries" -valorades en més des- a diverses estacions i vies per a "" la xarxa ferroviària amb l'increment de la freqüència a partir de l'arribada progressiva de les