Junts per Valldoreix presenta un pressupost «continuista» de 9,5 milions d'euros pel 2023

Neguit a les esquerres

El(Junts - PDECat) intentarà aconseguir la llum verda d'aquí a dues setmanes l'; i tot sembla apuntar que haurà de tornar a comptar amb el vot a favor o l'abstenció de Cs per tirar-la endavant . Uns comptes que, en termes generals, s'han vist reduïts en 300.000 euros respecte a l'any anterior i que enguany se situaran en. Una xifra que es manté en unadesprés de la reformulació de càlcul de l'impost de les plusvàlues per part del Tribunal Constitucional (TC).Així doncs, la setmana passada la vocal d'Economia,, va presentar els números prudents i "" en unasense concretar-se tampoc les futures inversions de la Casa de la Vila.Pel que fa als ingressos, la majoria provindria de les transferències de l'Ajuntament de Sant Cugat (7,6 milions d'euros), de la Generalitat (650.000 euros) i de la Diputació de Barcelona (525.000 euros); mentre que els prop de 2 milions restants provindrien d'impostos directes, indirectes i taxes municipals. Unes dotacions que serviran per fer front als 4 milions de despeses corrents, 2,7 milions pels sous de la plantilla de l'administració local i 2,6 per la compra de béns corrents i serveis, entre d'altres.Entre les partides pressupostàries, elha tornat a mostrar la sevaen relació amb la reserva programada aldesprés de la sentència del TSJC que anul·lava la modificació del conveni, ja que no es justificava l'"interès públic".Pel que fa a les, tan sols apareix una xifra de poc més de 40.000 euros pel manteniment informàtic de l'escola bressol i l'escola Ferran i Clua. Així, es desconeix com es costejarà els reivindicats projectes per a la urbanització de l'avinguda del Baixador o la centralitat de la plaça de Can Cadena . Malgrat tot, s'apunta que les inversions més importants -no detallades- es finançaran gràcies a la suspensió de la llei de despesa del romament de tresoreria.