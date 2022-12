Participa en el concurs de pessebres de l’Ateneu

El tradicionalrecupera la normalitat després de dos anys marcats per la pandèmia . En col·laboració amb l', ladel certamen espera batre. Enguany, a diferència de l'any passat, el concurs tornarà a comptar amb les, tot i que s'habilitarà laper aquells que vulguin participar enviant fotografies i vídeos.Les candidatures es podran presentar fins almentre que l'acte d'entrega detindrà lloc el dijous 29 de desembre a les 19 h a l'Ateneu. Prèviament, tindrà lloc el tradicional, amb l'acompanyament musical de l'Escola de Música Tradicional i l'Escola de Música Fusió de Sant Cugat. Les sortides estan previstes pels dies 27, 28 i 29 de desembre des de la plaça de Barcelona a les 18 h de la tarda i la participació serà oberta.Les bases del concurs es poden trobar al web de l'Ateneu i les categories es diversificaran en:- Popular o tradicional: per construir-lo es poden fer servir elements naturals: suro, molsa, escorça, pedres, sorra...- Artístic: els elements de construcció poden ser: guix, cartó, porexpan, poliestiré, fusta...- Innovador: s’hi inclouran aquells pessebres construïts amb materials reciclats, plastilina, etc. i tots aquells pessebres que no es puguin incloure en les altres categories- Col·lectiu: categoria pensada pels pessebres construïts des de col·lectius, entitats, escoles i/o comerços- Infantil i/o juvenil: el jurat valorarà el millor pessebre presentat per nens i nenes de Sant Cugat amb un premi especial patrocinat per Òmnium Sant Cugat.- Digital.