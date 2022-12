La primera edició delha repartit més deentre 17 de les 21 sol·licituds presentades per lade la serra. Unesdotades amb més de 3.000 euros -o un import màxim de 5.000 euros per explotació- per "t" els serveis que ofereix el sector i que, alhora, permetrà fomentar una millora de lesi unaal pulmó verd de Barcelona.Aquestes ajudes econòmiques es destinaran a-com el tomàquet Mandó -, el foment de la, la protecció de les abelles o garantir l'. A més, cal assenyalar que 17.000 euros d'aquesta primera edició també es destinaran a la instal·lació de tanques contra els porcs senglars La iniciativa compta amb un fons deque ha estat aportat pel propi Consorci de Collserola (PNC) i els ajuntaments de Sant Cugat, Barcelona, Sant Feliu, Molins de Rei, Cerdanyola, El Papiol, Sant Just i l'EMD de Valldoreix.