Raül Romeva reclama apartar Lesmes de la revisió dels indults

L'exconseller santcugatenc, juntament amb Oriol Junqueras, Carme Forcadell i Dolors Bassa, ha reclamat a la sala tercera delencarregada de lalade l'expresidentLes defenses dels quatre republicans consideren que tenen "molts arguments" per defensar que eli que no hauria de participar d'aquesta decisió. En aquesta línia, argumenten "" i "d'aparença d'imparcialitat" assegurant que Lemes té unPer sostenir aquestes acusacions, els lletrats apunten a les declaracions de Lesmes al Fòrum de Justícia de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Madrid el 2021, quan en ser preguntat per la qüestió va assegurar que els indults eren "". A més, en l'obertura de l'any judicial 2022-2023 asseguren que es va pronunciar "en contra de la". Uns pronunciaments públics que, asseguren, "" la seva imparcialitat.L'equip jurídic també aporta un informe desfavorable del Suprem contra els indults dirigit al Ministeri de Justícia que va ser tramitat per Lesmes quan era president de l'alt tribunal. Segons els republicans, això demostra que el magistrat "ha participat directament de l'objecte del recurs en l'exercici d'un càrrec públic", cosa que assenyalen que també és causa de recusació.