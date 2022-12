Valldoreix recupera la Milla Solidària amb un sentit homenatge a Elena Degollada

Roda de premsa de la Milla Solidària Foto: EMD de Valldoreix

Elena Degollada, durant la 5a edició de la Milla Solidària de Valldoreix Foto: EMD

La Milla Solidària

deixa enrere la pandèmia i recupera unaamb. En una roda de premsa a la sala de plens de la Junta de Veïns de l'EMD, el govern ha presentat laque fomenta l'més enllà de la competitivitat estrictament esportiva. Així, també s'homenatjarà la figura de l'exvocal recentment traspassadacom ade la iniciativa.La cursa se celebrarà el pròxim 18 de desembre amb l'com a punt de sortida i arribada; on també s'organitzarà unai hi haurà unper incentivar el caliu veïnal durant tota la jornada.correran en diferents circuits i horaris: 11.30 h:-nascuts 20010/11- 800 metres; 11.40 h:-nascuts 2012/13- 800 metres; 11.50 h:-nascuts 2014/15- 800 metres; 12 h-nascuts 2016/17- 400 metres; 12.10 h:-nascuts 2018/22- 400 metres; 12.30 h:1.609 metres; i a les 13 h:1.609 metres.Cal recordar que la pedra angular de l'esdeveniment es fonamenta en la donació de joguines pels més necessitats de cara a les festes nadalenques. Així, les joguines recollides s'entregaran als nens i nenes ingressats a la planta d'oncologia deli a laAquestes han de ser noves d'estrenar, sense embolicar per facilitar la distribució, de temàtica no bèl·lica ni sexista i que prioritzin els valors educatius i cooperatius. Per altra banda, laes destinarà íntegrament a l. Les donacions també es podran fer directament a la Casa de la Vila, fins al 30 de desembre.Per la seva banda, el vocal d'Esports,, s'ha mostrat molt content de recuperar una milla "". "Cal recordar que el nucli de l'esdeveniment barreja l'esperit solidari amb l'esport, elpossible a la nostra societat", ha esgrimit el representant de Junts per Valldoreix recordant l'impuls imprescindible de Degollada.La Milla Solidària de Valldoreix es reparteix en tres grans blocs: lapels corredors nascuts fins al 2007 -1.609 metres en un recorregut pensat per a tots els públics-; lafocalitzada per les persones amb discapacitats físiques i psíquiques -que per primera vegada a petició dels participants, es repartirà una copa per als tres primers finalistes-; i laamb les respectives subcategories i distàncies segons l'edat.El preu de la inscripció és de quatre euros -inclou el dorsal i el xip de cronometratge-, excepte pels corredors de les milles infantils i inclusiva que són gratuïtes. Les inscripcions es poden fer via online a millasolidariavalldoreix.com o de forma presencial una hora abans que comenci la cursa. Els participants obtindran una bossa d'obsequis de corredors per part dels col·laboradors de l'activitat i una gorra d'hivern amb el logo de la Milla Solidària.