Sant Cugat commemora el Dia Internacional dels Drets Humans

El pròxim dissabte 10 de desembre es commemorarà el. A, de la mà de la, la jornada també es reivindicarà ambque tindran lloc durant les properes setmanes entre presentacions de llibres, espectacles teatrals, cinefòrums i exposicions fotogràfiques vinculades als drets de les persones.

Sant Cugat i els Drets Humans

El Pla Director de Cooperació, Pau i Drets Humans 2017-2021, aprovat al Ple Municipal del 19 de desembre de 2016 proposa com a línia estratègia la promoció dels Drets Universals i la Pau.Des de 2013 l’Ajuntament participa del projecte pioner de Ciutats Defensores dels Drets Humans, amb altres institucions catalanes i municipis, per millorar el coneixement, la promoció i la defensa dels drets humans entre la ciutadania de les ciutats participants. Des de novembre de 2017, Sant Cugat participa també del Programa Català de Defensors i Defensores de Drets Humans, de la Generalitat.Sant Cugat compta també amb un ric teixit associatiu implicat en la promoció i defensa dels Drets Humans i amb la figura del Síndic Municipal de Greuges, que vetlla al municipi per la defensa de les llibertats i dels drets fonamentals.