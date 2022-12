El Quinto de Nadal ja és aquí: consulta tots els horaris

El Quinto als barris

Torna el. Després de dos anys pandèmics amb cancel·lacions d'última hora innovadors formats online , finalment l'recupera laa l'-que s'ubicarà al parc de Ramon Barnils-. Així doncs, tal com ha anunciat, el Quinto 2022 se celebrarà els pròxims diesa partir de les 19 h de la tarda i fins a la matinada. A més, el dia 28 també tindrà lloc el, pels més petits de casa,de 17.30 h a les 19 h de la tarda.Tanmateix, enguany hi hauràper una activitat que cada vegada aconsegueix aplegar més seguidors: per una banda, el dia 29 de desembre se celebrarà la "" que superarà l'hora de clausura de les 2 h de la matinada; i, per l'altra, la majoria de premis passaran a serPer tant, prepareu-vos. Elsi lesja estan escalfant la veu mentre acaben d'enllestir lesperquè aviat puguis picar "".Cal recordar que el mític "remenar" dels Quintos també arriba als diversos barris santcugatencs. Així doncs, ase celebrarà el 16 de desembre al Centre Social i Sanitari; mentre que ase celebrarà el d'adults el dia 16 i l'infantil el 17 al Casal.