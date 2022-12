Consulta aquí tota la programació i activitats de Nadal a Sant Cugat

Un Nadal amb diverses novetats

Envelat : Espai escènic amb 300 localitats. Espai de tallers en família i espectacles

Matins: Activitats, tallers, dansa, percussió, teatre, castells i música amb entitats.

: Espai escènic amb 300 localitats. Espai de tallers en família i espectacles Matins: Activitats, tallers, dansa, percussió, teatre, castells i música amb entitats. Tardes: Espectacles de tota mena de disciplines (música, teatre, clown, titelles i màgia).

Espai Re-menuts: Jocs en família (0-3 anys) a càrrec de l’Institut de la Infància.

Jocs en família (0-3 anys) a càrrec de l’Institut de la Infància. El Taller: Matins amb tallers creatius i tardes amb tallers col·lectius en família.

Matins amb tallers creatius i tardes amb tallers col·lectius en família. La Plaça : Cada dia jocs i instal·lacions, inflables, circ i espectacles de carrer per a tothom!

: Cada dia jocs i instal·lacions, inflables, circ i espectacles de carrer per a tothom! El Sorral : Cada dia activitats i jocs a la sorra.

: Cada dia activitats i jocs a la sorra. Espai d’Aventura : Rocòdrom, pont i tirolina per grans i petits.

: Rocòdrom, pont i tirolina per grans i petits. Espai Esportiu : Circuit bicis, circ, tennis taula, bàsquet adaptat i jocs tradicionals gegants (a càrrec de l’OMET).

: Circuit bicis, circ, tennis taula, bàsquet adaptat i jocs tradicionals gegants (a càrrec de l’OMET). Espai Food-trucks : Amb menjar i begudes per a les famílies.

: Amb menjar i begudes per a les famílies. Punt info: Obert cada dia de 10:30 a 14 h i de 16 a 19:30 h (mitja hora abans inici activitats).

Obert cada dia de 10:30 a 14 h i de 16 a 19:30 h (mitja hora abans inici activitats). El Carrer : Skatepark amb mòduls per gaudir sobre rodes (patins, BMX i skates) i bàsquet adaptat (9-12 anys).

: Skatepark amb mòduls per gaudir sobre rodes (patins, BMX i skates) i bàsquet adaptat (9-12 anys). La Caseta de la PUA: concerts organitzats per l’Oficina Musical-La Pua.

El Parc Jove, amb més força que mai

La Carpa - Espai que acollirà, a part del Quinto de Nadal durant la primera setmana, tallers tecnològics, tallers de circ, mostres de dansa urbana, la 2a edició del Torneig de Globus organitzat pel Consell de Joves 12/17, entre altres propostes. Amb tres espectacles:

Espai que acollirà, a part del Quinto de Nadal durant la primera setmana, tallers tecnològics, tallers de circ, mostres de dansa urbana, la 2a edició del Torneig de Globus organitzat pel Consell de Joves 12/17, entre altres propostes. Amb tres espectacles: 2 de gener – Control Freak : espectacle d’humor, música en directe, circ i tecnologia a càrrec de l’actor internacional KULU ORR.

: espectacle d’humor, música en directe, circ i tecnologia a càrrec de l’actor internacional KULU ORR. 3 de gener – De Mortimers en concert – Karaoke Show.

en concert – Karaoke Show. 4 de gener – Improshow especial Nadal.

especial Nadal. El Taller: activitats diverses de petit format: taller de mems, rap, ’acroioga, podcasts, joies, i un concert inclusiu del grup local Los Árboles Amarillos.

activitats diverses de petit format: taller de mems, rap, ’acroioga, podcasts, joies, i un concert inclusiu del grup local Los Árboles Amarillos. El Balcó - activitats per als més atrevits. Trial, circuit de segways, taller de parkour.

activitats per als més atrevits. Trial, circuit de segways, taller de parkour. La Plaça – l’espai a l’aire lliure: tallers diversos Fes-t’ho, tu!, on experimentar diferents tècniques artístiques cada matí, espectacles de circ i els ja tradicionals jocs d’escapada.

l’espai a l’aire lliure: tallers diversos Fes-t’ho, tu!, on experimentar diferents tècniques artístiques cada matí, espectacles de circ i els ja tradicionals jocs d’escapada. La Cantina – espai amb food-trucks amb activitats musicals

espai amb food-trucks amb activitats musicals El Parc – espai amb instal·lacions inflables per als amants dels reptes més extrems!

– espai amb instal·lacions inflables per als amants dels reptes més extrems! Punt info - Obert cada dia d’11 a 14 h i de 16:30 a 19:30 h.

Torna el Campament Reial

Cavalcada des d'Octavià

Nadal als barris

MIRA-SOL

LES PLANES

LA FLORESTA

BARRI MONESTIR SANT FRANCESC

Després de dos hiverns pandèmics escalfa motors per recuperar les nits més màgiques de l'any sense restriccions per la Covid-19. Sota el lema "", l'Ajuntament ha preparat -amb la col·laboració d'una 50a d'entitats- un programa ambque tindran lloc de l'Pensades per a, la majoria d'activitats seranamb excepció d'algunes que serà necessari accedir-hi amb reserva prèvia amb el Campament Reial o les obres teatrals de " Pedra i Sang ". L'alcaldessaha animat a la ciutadania a participar del "plural" programa nadalenc amb una crida a comprar al. "Els millors regals sempre són els de proximitat", ha apuntat la batllessa.Potsa través d' aquest enllaç , amb l'aplicació mòbil "" o al final de la notícia.Després de l'èxit de l'any passat, el parc de Can Vernet tornarà a ser un dels punts neuràlgics amb l'Envelat del 27 de desembre al 4 de gener. Un equipament -obert 11 h a 14 h i de 16.30 h a 19.30 h- que comptarà amb més propostes i més espais que mai, ampliant l'oferta d'activitats per als infants de 9-12 anys. Pel que fa als espectacles de tarda, no caldrà fer reserva prèvia i les entrades es recolliran el mateix dia al Punt d'Informació.Per la seva banda, el Parc Jove es consolida com a espai dedicat als joves a partir de 12 anys. El recinte, que s'instal·larà del 27 al 30 de desembre i del 2 al 4 de gener al parc de Ramon Barnils, tindrà un horari d'11 a 14 h i de 16.30 h a 19.30 h. Tot i això, a partir del 2 de gener també s'hi celebraran activitats a partir de les 22 h.Després de la bona acollida de les edicions anteriors, tornarem a tenir el Campament Reial al Claustre del Monestir . Els dies, diversos patges i patgesses recolliran les cartes i desitjos dels més petits i petites. Com a novetat, el campament funcionarà tres tardes, un total de 6 hores, ja que és el moment més màgic per visitar-lo. Caldrà demanar cita prèvia per evitar llargues cues i garantir l’èxit d’acollir tothom. Les invitacions es podran sol·licitar a partir del 22 de desembre, a les 20 h, a través de http://www.santcugcat.cat i deL' helicòpter ja és història . Ses Majestats tornaran a arribar directament a la plaça d’OctaviàEl recorregut passarà per carrers prou amples que permetran convocar força gent sense aglomeracions. L’inici de la Cavalcada serà el passeig de Francesc Macià amb carrer de Castellví.del recorregut està pensat(Trastorn de l’espectre de l’Autisme) on el soroll disminuirà i es crearà un ambient més calmat, en el tram de Puig i Cadafalch amb passeig Torreblanca.Cal recordar que, a més a més, també se celebraran els tradicionals, els concerts, els, les nadales als carrers o lesd"Els Pastorets" o la mítica " Pedra i Sang ".Al Casal de Mira-sol, tornen “Els Pastorets”, a càrrec de Mira-sol Teatre i el Concert de Nadal, amb la col·laboració de l’Associació de Veïns Sant Joan de Mira-sol. No hi faltaran activitats pels més petits de la casa, amb la Festa del Tió, o un espectacular Carilló de Nadal de la mà de la prestigiosa Cia. La Tal.A les Planes torna la Fira de Santa Llúcia de la Comissió de Festes amb parades, actuació de gòspel i una fi de festa amb rom cremat al Casal de les Planes. Hi serà la Festa del Tió per als menuts i el Quinto de Nadal. Abans que finalitzi l’any, les famílies gaudiran de dos matins de jocs i teatre.La Festa del Tió arribarà al Casino amb Jaume Barri, que farà ballar a grans com petits. Tornen ‘Els Pastorets’ i tampoc no faltarà l’esperat Quinto Florestà, amb el Senglar Cultural. Per acabar un Nadal ple d’activitats, el Casino de la Floresta s’omplirà de jocs, teatre i tallers per a tota la família.La Xarxa Barri Monestir Sant Francesc organitza activitats per dinamitzar aquest barri, del 15 de desembre al 4 de gener. Dansa al carrer amb l’Esbart d’Advent, Tallers de manualitats a la pl. d’en Coll, un espectacle del tió als Jardins del Vallès, un pessebre amb la llar d’avis de Sant Cugat i un concert de Nadal amb Esencia de Vida. I sense oblidar, la Patgessa Reial, que recollirà les cartes dels nens i nenes el 4 de gener a la plaça d’en Coll.

Programa de Nadal Sant Cugat 2022 by Sergi Baixas on Scribd