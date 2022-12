Collserola bat un nou rècord de temperatura i registra l'octubre més càlid de la seva història

Després de l' octubre més càlid , latorna a batre undurant el mes de. L', que va començar a recollir les dades meteorològiques del pulmó verd de Barcelona l'any 1914, exposa que només s'han enregistrat, el 13% d'un novembre habitual.Així doncs, es continua amb el període de 365 diesde l'entitat amb uns indicadors mai mesurats. "Els mesos de setembre-octubre-novembre acumulen tan sols 32 mm de pluja, quedant-se molt lluny de l'anterior mínim ubicat en 51.4 mm durant la tardor del 1981", exposen en un comunicat.En aquesta línia, l'Observatori destaca que la "" es fa cada vegada més palesa amb la presència de núvols convectius que no descarreguen sobre terra. I quan aquestes precipitacions arriben, són "minses". Una "", asseguren, que ja s'allarga duranti ens deixa un nou rècord a l'alça de temperatura mitjana superant per primera vegada els 15 graus (mig grau per sobre a farà dos anys, l'anterior punt àlgid)."Si al desembre no plou més de 53 mm, aquest 2022 serà, per segon any consecutiu, el més sec de la sèrie climàtica", apunta l'entitat.