Arran encartella les seus d'ERC i PSC per la reforma «tramposa» del Codi Penal

Imatge de la seu d'ERC Sant Cugat Foto: Cedida

Lesde Sant Cugat s'han despertat aquest matí amb una. L'acció, reivindicada per, carrega contra la proposta de reforma del Codi Penal pactada entre el govern de Sánchez i els republicans catalans . Un movimet que preveuendurint, a canvi, el dei obrint la porta a penes de presó.Una modificació que, segons Arran,especialment als col·lectius dels. Malgrat coincidir en la derogació del delicte de sedició, consideren que s'està pagant un "" a patir d'una "". A més, assenyalen que la introducció del supòsit d'comporta un alt grau deEn aquesta línia, les activistes han aprofitat per recordar quina seria l'afectació de la nova proposta del Codi Penal amb les joves de 8 Mil Motius . "Imputar-les desordres públics amb l'agreujant de vies ferroviàries, malgrat que la pena màxima es reduís de 6 a 5 anys, la pena mínima s'augmentaria d'1 a 3 anys. Què suposa això? Que en cas de sentència condemnatòria, la pena mínima que podria exigir un jutge seria de 3 anys, i no d'un, cosa que implicaria l'i eliminaria l'opció a les 7 santcugatenques de no entrar-hi si el jutge resolgués una condemna inferior a 2 anys", exposen preocupades.Així doncs, l'organització juvenil qualifica la situació d'"" davant d'un context creixent de crisi econòmica i social convertint-se en fets delictius l'obstaculització de vies públiques o l'entrada en instal·lacions o edificis, mostres de protesta emparades en el. "Que els governs i partits suposadament progressistes condemnin als moviments socials a assumir penes elevades per la defensa de drets socials i polítics només demostra lai els interessos que defensen", han sentenciat.