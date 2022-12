El pols entre La Mirada i el bosc esquinça l'AAVV de Volpelleres

. El motiu? Elentre les diverses parts davant la construcció de laa l'interior del. Fins ara, l'entitat veïnal s'havia mantingut al marge de la polèmica, conscient que a l'interior s'albergaven diferents ànimes, però tot es va trencar amb el naixement de la plataforma. Un perfil en defensa de l'equipament i de aplegats sota el nom SOS Bosc de Volpelleres - després que recentment la justícia aturés la construcció del centre in extremis enmig de l'entorn natural fins que no resolgui els recursos pendents.La setmana passada, el president de l'AAVV,, va erigir-se com ade SOS La Mirada i, aquest pronunciament públic, queostentada fins ara, li va costar la: el tresorer i un vocal.Davant d'aquest context, Garcia va decidir aquest dillunsdels veïns per si volien que continués com a president. Garcia va guanyar la votació amb 26 vots a favor, 6 en contra i 1 abstenció. Malgrat, el president ha lamentat la sevadurant els darrers dies i ha anunciat que ja no farà més de portaveu de la nova plataforma; tot i subratllar que continuarà formant-hi part a títol individual.