La Xesca s'acomiada: «Toca tancar el projecte, necessitem agafar forces»

"Avui, sis anys més tard, creiem que. No perquè no el creguem necessari, al contrari. Les premisses que ens van portar a obrir-lo la primera vegada continuen sent ben vàlides, peròper poder continuar endavant". Amb aquest missatge, elde la ciutadania de Sant Cugat després de diversos intents fallits de trobar un nou espai.Un comiat que coincideix amb l'de l'que havia acollit durant anys el casal autogestionat per construir una nova promoció d'habitatges. Unque brollava amb la voluntat de donar continuïtat a l'estela dels ideals reivindicatius del casal de Torreblanca. "Ens van dir que no teníem res a fer, que Sant Cugat no seria mai una ciutat per nosaltres", relaten a través d'un vídeo publicat a les xarxes socials.Lluny d'acceptar-ho, i amb l'objectiu de, van decidir organitzar-se per "donar resposta a tot allò que ens havien dit quera impossible". Així doncs, van decidirun bloc que portava més de 10 anys buit perquè acollís lade La Xesca al barri del. Quatre anys d'a la privatització de l'oci convertint-se en un espai de trobada per a l'organització de xerrades, tallers d'autodefensa, concerts i assajos per a diferents activitats i lluitar contra la manca d'espais pel jovent.