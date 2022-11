Marco Simarro encapçalarà la llista de la CUP per «disputar» l'alcaldia de Sant Cugat

El tinent d'alcaldia de Drets Socials, Marco Simarro Foto: Raquel Pérez

Des del govern o des de l'oposició

Ja hi som tots. Aquest matí, justament quan només queden sis mesos per a les, l'últim partit polític de la ciutat que quedava ha presentat el seu, l'actual portaveu i tinent d'alcaldia de Drets Socials, encapçalarà la futura llista de laAixí s'ha anunciat en una roda de premsa als, al barri del Monestir-Sant Francesc, juntament amb la revelació dels altres quatre candidats que també lideraran la llista. L'actual regidor de Joventut i Participació i Barris, ocuparà la segona plaça secundada per. Uns noms relacionats amb, entre d'altres, Arran, el Sindicat de Llogateres, el Comitè 8M, La Xesca o Cal Temerari.Així doncs, la tinenta d'alcaldia de Bon Govern i Transparència, Lourdes Llorente, queda fora i no repetirà havent arribat al màxim de dos mandats . Una conjuntura que, a principis d'any, també va viure l'extinenta d'alcaldia de Drets Socials, Núria Gibert, qui, amb un traspàs de carteres, va propiciar un "relleu natural" als futurs representants locals de la CUP."Anar tan tard en la presentació de candidats, en comparació a la resta de partits, demostra que, que, i que hem estat treballant fins a l'últim moment deixant palès que", ha exposat Simarro. "El nostre objectiu ha estat enfortir l'equip de treball per prioritzar l'elaboració d'unsocialitzant al màxim els coneixements de la confeccionant un programa de la mà de la ciutadania ", ha afegit l'alcaldable.Així doncs, elsaspiren aal consistori -actualment en tres regidories- per habilitar una "a favor d'una" per al conjunt de la ciutadania. En aquesta mateixa línia, destaquen la voluntat de consolidar l'empenta peren una ciutat amb moltes desigualtats i que expulsa al veïnat a causa de la "" del municipi.Per tot plegat, s'han reivindicat com aque centri la seva activitat en el benestar de les persones davant d'un "futur incert i fosc" arran de la sobrevinguda crisi energètica i de recursos . "Estem disposats a disputar l'alcaldia", ha brandat Simarro.Pel que fa a l'anàlisi d'aquest darrer mandat amb el(amb ERC i el PSC), reivindiquen la, l'i el "canvi necessari de trencar les dinàmiques de 32 anys consecutius de governs convergents". Tot i això, reconeixen que l'any 2019 van decidir entrar al govern amb un "" i en una conjuntura molt concreta que podria no reproduir-se l'any vinent. En aquest sentit, apunten que volen continuar participant de la institució tant des de dins com des de fora de l'executiu malgrat que, reconeixen, com, més opcions deVal a dir que, de cara l'any vinent, la CUP es presentarài, per tant, decau la candidatura conjunta amb(PC).