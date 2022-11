Aquests són els 59 carrers inclosos al Pla d'Asfaltat

La programació dels treballs d’asfaltatge és la següent:

El llistat dels 59 carrers:

Sant Cugat dona el tret de sortida al. Aquest dimecres, l'Ajuntament començarà les obres que abastaran el reasfaltament dede la ciutat. Una actuació, valorada enprovinents del romanent de tresoreria, que s'emmarca en les polítiques de. En el transcurs de la majoria de treballs, esa través de passos alternatius.: del 30 de novembre al 4 de desembre (des de carrer de Llaceres a rbla. Ribatallada). De dilluns a divendres es garantirà la circulació, donant pas alternatiu, i el cap de setmana (3-4 desembre) es procedirà al tall total del tram de carrer afectat.: del 12 al 18 de desembre (avinguda de Puig i Cadafalch des de la plaça del Celler fins a carrer Domènech i Muntaner / rambla del Celler entre plaça de la Pelleria fins a carrer Borrell). De dilluns a divendres es garantirà la circulació, donant pas alternatiu, i el cap de setmana (17-18 desembre) es procedirà al tall total dels trams de carrers afectats.: del 12 al 23 de desembre (des de la plaça del Centre a la plaça de Miquel Ros). Durant la primera setmana el carrer romandrà totalment tancat al trànsit i la següent, del 19 al 23 es garantirà el pas del transport públic.: del 19 al 23 de desembre. En aquest cas la via es tallarà completament al trànsit.: del 2 al 5 de gener. Es farà aquesta actuació aprofitant el període de vacances escolars.: del 23 de gener al 29 de gener (entre avinguda de Gràcia i carrer de Sant Josep), garantint sempre la circulació de vehicles donant pas alternatiu.: cap de setmana del 28 al 29 de gener (sobre el pont), tallant totalment el pas de vehicles: del 6 al 12 de febrer es procedirà al reasfaltat d’un tram de l’Avinguda de Gràcia (des de Rambla Ribatallada fins carrer de Francesc Moragas), del carrer Francesc Moragas; i de l’avinguda Rius i Taulet (des de carrer Francesc Moragas fins avinguda de Lluís Companys). De dilluns a divendres es garantirà la circulació, donant pas alternatiu, i el cap de setmana (11-12 febrer) es procedirà al tall total dels trams de carrers afectats.Al mes de gener -una vegada finalitzat l’asfalt en la majoria d’aquests carrers- es farà la programació de l’asfaltat de la resta de carrers que quedaran.Avinguda Generalitat; avinguda de Gràcia; rambla del Celler (entre c. Borrell i pl. Pelleria); carrer Puig i Cadafalch (entre pl. Celler i parc de la Pollancreda); la rambla de Ribatallada; avinguda Francesc Moragas; avinguda de Rius i Taulet (entre carrer de Santiago Rossinyol i avinguda de Lluís Companys i entre carrer de Pere Serra i avinguda de can Graells); passeig de Francesc Macià (sobre el pont i trams variats); carrer de Compte; carrer de Granollers; carrer de Pompeu Fabra; avinguda Verge de Montserrat; avinguda Emeterio Escudero; i camí de can Flo.: carrer Jesús Serra i Santamans; carrer Joan Regla; carrer Esteve Pila; avinguda Safareig; carrer Verdi; passeig d'Olabarria; avinguda Enllaç; avinguda de can Picanyol; carrer Alvarez; carrer Dos de Maig; avinguda Lluís Companys; carrer Martorell; avinguda Pla de Vinyet; carrer Doctor Murillo; carrer Manel Farrès; carrer Abat Biure; carrer Abat Escarré; carrrer Pau VI; carrer Torrent Ferrusons; carrer Reus; carrer Vic; carrer Borrell; carrer Bages; carrer de can Barata; camí dels Monjos; carrer de Jeroni Pujades; carrer Priorat; carrer de can Majó; carrer Panamà; carrer Santa Gemma; plaça dels Pins; carrer Tenerife; passeig del Nard; carrer d'Alacant; carrer Osca; passeig del Baixador; avinguda de les Marines; plaça del Vi; carrer Victòria; carrer Sevilla; passeig Roser; plaça del Centre; avinguda de can Busquets; i carrer de Magarola.L'ha posat en marxa unperde diferents barris de la ciutat. La inversió per a aquesta actuació, valorada en, prové del romament de tresoreria del consistori. Els treballs estan previstos que es licitin abans de l'estiu perquè leses duguin a terme pròximamentd'enguany.En una roda de premsa a l'avinguda de Francesc Macià, l'alcaldessaha reivindicat que aquest "" servirà donar sortida a una de lesdel veïnat: ladel municipi. "", ha reconegut la batllessa republicana afegint que es tracta del rearranjament més gran dels darrers cinc anys.Per la seva banda, la tinència d'alcaldia de Serveis Urbans i Mobilitat,, ha exposat que des del seu inici, el govern local es va conjurar peraquelles ""; i, en aquest sentit, després de mitigar els efectes de la pandèmia, ara ja era l'hora de centrar-se en el. "Per això hem iniciat un pla verdaderamentque tindrà continuïtat al llarg dels propers anys", ha afirmat el socialista reconeixent que en aquestano arribaran a tots els carrers que requereixen rearranjament.Finalment, el regidor de Mobilitat,, ha remarcat que durant aquestes actuacions també s'aprofitarà peri per instal·lar diversescontribuint així a la 