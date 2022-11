L'ATM es planteja prohibir l'accés de patinets a l'interior de trens i autobusos

Fa dues setmanes, lava patir una sobrecàrrega i es va acabara bord d'un vagó dels. L'incident va obligar aentre les estacions de Sant Boi i Molí Nou (Baix Llobregat), mentre els passatgers sortien a peu estossegant per la. Malgrat la ràpida intervenció del maquinista que vaamb un extintor, tres usuaris van haver de ser atesos a l'hospital de Sant Boi.Davant d'aquest episodi, que podria haver estat molt més greu, l'va convocar una. Segons ha avançat La Vanguardia, l'ordre del dia era. Una mesura que ja es va aprovar l'any passat a Londres després de registrar dues explosions al metro de la capital britànica per defectes a la bateria de liti dels patinets elèctrics. Així doncs, està previst que durant els pròxims dies l'ATM s'acabi de pronunciar al respecte.Una prohibició que aniria una passa més enllà al plantejament d'estendre laals VMP als Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). Aquesta recull la prohibició de bicicletes a primera hora del matí i durant la tarda -els moments de més demanda al suburbà-, per raons d'ocupació. En el cas de FGC, el personal també està autoritzat aen funció de l'dels trens. Això sí, en ambdós serveis, aquesta normativa pot ser esquivada en cas de dur un model de bicicleta plegable.