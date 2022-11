Collserola registra un nou rècord de visites

El Consorci del Parc Natural de la Serra deha registrat, segons les estimacions de l'entitat, més dedurant el 2021 -en comparativa, l'any 2019 van ser-ne 5-. Aquesta xifra seria lade l'espai i s'atribueix a la necessitat d'esbarjo a l'aire lliure durant el transcurs de la pandèmia.Tot i això, s'ha alertat de la necessitat deal Consorci per. Unes eines de regulació que estan recollides en el nou pla especial de protecció del mitjà natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola ( PEPNat ) de l'AMB validat per la Generalitat i que recull dues estratègies.Entre d'altres, en el pla es preveuper a l'ús públic de manera que en determinades àrees i itineraris es redueixi laamb, entre altres mesures, una xarxa de camins concreta per a l'ús públic.D'altra banda, una segona línia d'actuació planteja prioritzar lade l'interior del parc a través dea espais protegits per mitjans no motoritzats, i fomentar que el parc es relacioni amb altres espais metropolitans oberts.En general, el PEPNat vol impulsar laper mantenir i millorar les condicions ambientals de l'espai protegit a fi defent-ho compatible amb el gaudi per a la salut, l'oci i l'esport.