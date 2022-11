Sant Cugat cala foc a les violències masclistes

Lectura de testimonis reals, víctimes de violències masclistes Foto: Sergi Baixas

Imatge de la performance a la plaça d'Octavià Foto: Sergi Baixas

Al voltant dehan respost aquest vespre a laconvocada pel col·lectiu feminista. La manifestació, amb motiu del, ha transitat del centre deamb consignes a favor de la sororitat i en contra de la violència masclista.Durant el transcurs de la, pacífica i sense incidents, s'han llegit diversosexposant un reguitzell d'experiències personals relacionades amb les diverses tipologies deque pateixen diàriament les dones. Entre altres, també s'ha recordat el cas de la violació de fa un any a una noia al gimnàs del ZEM de la Rambla del Celler Amb pintades i enganxades de cartells esporàdiques, el recorregut ha finalitzat a la plaça d'Octavià, davant del Monestir, on s'ha dut a terme unade denúncia. "Hem après a conviure amb la sensació que en qualsevol moment podem patir una agressió, que si sortim de festa ens poden punxar, que si tornem soles a casa, ens poden violar. I això és. Un terror sexual amb el qual convivim cada dia", han llegit en un manifest mentre, en una, una noia patia tocaments en silenci fins que les companyes la salvaven i, simbòlicament, calaven foc a aquesta xacra social."Però també hem, ja que només així, podrem derrotar a tots aquells que ens volen sotmeses", han reivindicat. ". Sortim al carrer. Perquè cada vegada que toquen a una, responem totes", han clamat davant delsd'enguany als Països Catalans i recordant les que ja no hi són.Justament avui, un grup de santcugatenques també han penjat un vídeo a través de les xarxes socials recriminant la "por" que senten quan van a córrer soles pel municipi.