Fira de Nadal 2022 a Sant Cugat: horari i com arribar-hi

es prepara per donar la més càlida benvinguda al. La ciutat s'ha engalanat amb milers de llums acollint, també, desenes de paradetes de lesque oferiran el. A més, després de la pandèmia i de l'actual crisi energètica, què millor que abraçar l'i brindar un cop de mà al comerç local i de proximitat Latornarà a instal·lar-se, un any més, a la. Una desena de casetes d'establiments i una quinzena de carpes dels artesans santcugatencs repartiran joia i alegria al davant del Monestir de l'. Els caps de setmana, l'horari s'allargarà fins a les 20.30 h.D'altra banda, també cal destacar que, enguany, la Fira de Nadal també comptarà amb La-amb concerts del 3 de desembre al 4 de gener, a les 18.30 h- i laque comptarà amb la participació de diferents entitats socials del municipi.El Mercat de Nadal principal, ubicat al capdavant del, no té pèrdua. Situat aldel municipi, la ciutadania podràfàcilment. En cas que vinguin des de l'estació de, només caldrà que enfilin eli continuïn tot recte fins a arribar al nucli històric passant pel carreri el carrer de; creuant així la plaça de Doctor Galtés i Quatre Cantons.A la Fira, més enllà d'una àmplia, la ciutadania també hi podrà trobarper entrar en calor davant dels freds dies d'hivern.... Hi trobaràs tot allò que necessites i més per decorar la teva llar de cara als dies més màgics de l'any.A més a més, la plaça d'Octavià també acollirà la parada central del. Un dels grans reclams dels més petits de casa que funcionarà del. Cal recordar que, per accedir al Trenet, caldrà un tiquet de compra d'un establiment del municipi per un mínim de 5 euros.Precisament el Trenet protagonitzarà una de les novetats d’enguany. La, personatge interpretat per l’actriu santcugatenca, pujarà al tren per interactuar amb els i les viatgeres, promocionar el comerç local i per informar de les alternatives que ofereixen els eixos comercials. Serà els dies 22, 23, 29 i 30 de desembre i 4 de gener de les 17 a les 20h.Entre les noves iniciatives per impulsar el comerç local també destaquen:· L’, que es projectarà al Celler Modernista del 15 de desembre al 5 de gener, de 18 a 21h.o Del 3 al 24 de desembre, s’ubicaran tres tions davant Escola de Música, pl. de la Vila, pl. Lluís Millet, per on passaran diferents grups locals per oferir actuacions musicals.Dies 14, 15, 19, 20, 21 desembre de 17:30 a 19h.Plaça Victòria dels ÀngelsDia 20 desembre, a partir de les 18h, recorreran els carrers principals amb actuacions al Tió de la pl. Lluís Millet, a la pl. De la Vila i a la pl. Barcelona.Dia 23 desembre, a les 17h, a la plaça Lluís Milleto Concert del Cor de Gospel Sant CugatDia 11 desembre, a les 18h, a la plaça OctaviàEl dia 29 de desembre, de 9 a 14:30h, a la pl. Octavià, els assentadors del mercat setmanal oferiran una xocolatada amenitzada per un dinamitzador i regalaran bosses personalitzades.Divendres, 23 de desembre: 17 a 20 hDissabte, 24 de desembre: 11 a 14 hActuació del Cor Jove Fusió Sant Cugat (Dia 23, de 12 a 18 h)Dimecres, 4 de gener: 17 a 20 hDijous, 5 de gener: 11 a 14 hDijous, 5 de generSorteig de 2.500 € en vals de compraDel 5 al 22 de desembreHorari comercial23 de desembre de les 17:30 h a 19:30 h24 de desembre de les 11 a 13:30 h (més taller infantil)3 de gener de les 17:30 h a les 19:30 h23 de desembre de les 17:30 h a 19:30 h ( més taller infantil)4 de gener de les 17:30 h a les 19:30 h