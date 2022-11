Una encesa amb "sorpreses"

Imatge de l'Encesa de Llums a Sant Cugat Foto: Aj. de Sant Cugat / Lali Puig

Més llums i més sostenibilitat

Tornen les fires i el trenet

Novetats del Nadal

s'il·luminarà amb força el pròxim dijousper donar la benvinguda a les. Així doncs, la data de la tradicionals'ha tornat a modificar i s'acabarà avançant un dia més per qüestions d'agenda de l'alcaldessa Mireia Ingla. Cal recordar que, originalment, el govern havia concebut un endarreriment de la data per tal de reduir ladel consistori en l'actual context deabans de topar de front amb el malestar delque va derivar amb el consegüent avançament.Amb la voluntat de donar un cop de mà al sector, les regidories de Promoció Econòmica, Ocupació i Comerç s'han conjurat perdels carrers de l'. Una decisió que, des de l'associació, han aplaudit per impulsar una millor campanya nadalenca pel teixit del comerç de proximitat. No obstant això, és possible que no totes les llums s'encenguin el mateix vespre del dia 1, tot i que ho anirien fent al llarg dels següents dies perquè caldrà fer-ho manualment.Pel que fa a l'acte, aquest s'iniciarà a les 17.15 h a laamb laque oferiran els estudiants de restauració de l'Institut d'FP Sant Cugat. Tot seguit, duesiniciaran una rua de manera simultània des de la plaça d'en Coll i la plaça Doctor Galtés, a càrrec de la Cia.de la Cia. L'Avalot.Ambdues cercaviles finalitzaran a lesal davant del Monestir, moment en què es donarà pas a un, que inclourà un mapping a la façana de la Casa Abacial que desvelarà la imatge institucional del Nadal d'enguany. A més a més, una "" tancarà la cerimònia.Arran de ladels elements decoratius més antics, la nova il·luminació nadalenca permetrà reduir el consum energètic un 12% (passant dels 11.500 kWh de l'any anterior als 9.970 kWh d'enguany) malgrat que s'acabin instal·lant, un 13% més respecte a l'any passat.D'altra banda, també es distribuiran prop dearreu de la ciutat, una desena de(regals, boles decoratives, arbres...) i und'1,2 km que anirà des de l'estació de Lluís Millet fins al final de la carretera de Cerdanyola.De totes maneres, cal assenyalar que es continua mantenint una reducció dels dies d'encesa passant dels 41 dies de l'any passat als 36 dies previstos per aquest Nadal; així com també de les hores d'encesa. Enguany s’il·luminaran de 18 a 22 hores (de diumenge a dijous); de 18 a 23 hores (divendres i dissabte); de 18 a 00h (Nit de Nadal i Nit de Reis); i de 18 a 01 hores (Nit de Cap d’Any). Recordar que l’any passat l’encesa era de 17:30 a 23 hores cada dia excepte les Nits de Nadal, Cap d’Any i Reis que s’encenia de 17:30 a 02 hores.(11 casetes d’establiments i 16 carpes d’Artesans de Sant Cugat)De l’1 de desembre al 24 de desembre, a la plaça d’Octavià, de 10 a 20 h.Dijous matí tancat per coincidència amb mercadet (obertura 16:30h)Caps de setmana fins les 20:30hLa fira de Nadal comptarà també amb La Caseta de La Pua, amb concerts del 3 de desembre al 4 de gener, a les 18.30 h i la Caseta Valor Afegit, amb la participació de diferents entitats socials del municipi.Del 2 al 5 de gener, a la rambla del Celler, de 10 a 20:30 hAmb parada a la pl. Octavià, serà un any més un dels grans reclams per als més petits del 3 de desembre al 5 de gener. Per accedir al Trenet, caldrà un tiquet de compra establiment de Sant Cugat, de mínim 5€.Horari:o Matí d’11 a 14:30h (darrera sortida a les 14h)o Tarda de 17h as 20:30h (darrera sortida a les 20h)- Laborables:o Del 5 al 22 de desembre, només tardeso El dia 23 de desembre i del 27 de desembre al 4 de gener, matí i tardao Els dies 24 i 31 de desembre, només matío El dia 29 de desembre, només tardao El dia 5 de gener, reservat per la cavalcada- Caps de setmana i Festius:o Matí i tardao No circula els dies 25 i 26 de desembre i 1 de gener, i 8 de desembre, només tarda.Precisament el Trenet protagonitzarà una de les novetats d’enguany. La Isabel, personatge interpretat per l’actriu santcugatenca Gisela Figueras, pujarà al tren per interactuar amb els i les viatgeres, promocionar el comerç local i per informar de les alternatives que ofereixen els eixos comercials. Serà els dies 22, 23, 29 i 30 de desembre i 4 de gener de les 17 a les 20h.Entre les noves iniciatives per impulsar el comerç local també destaquen:· L’, que es projectarà al Celler Modernista del 15 de desembre al 5 de gener, de 18 a 21h.o Del 3 al 24 de desembre, s’ubicaran tres tions davant Escola de Música, pl. de la Vila, pl. Lluís Millet, per on passaran diferents grups locals per oferir actuacions musicals.Dies 14, 15, 19, 20, 21 desembre de 17:30 a 19h.Plaça Victòria dels ÀngelsDia 20 desembre, a partir de les 18h, recorreran els carrers principals amb actuacions al Tió de la pl. Lluís Millet, a la pl. De la Vila i a la pl. Barcelona.Dia 23 desembre, a les 17h, a la plaça Lluís Milleto Concert del Cor de Gospel Sant CugatDia 11 desembre, a les 18h, a la plaça OctaviàEl dia 29 de desembre, de 9 a 14:30h, a la pl. Octavià, els assentadors del mercat setmanal oferiran una xocolatada amenitzada per un dinamitzador i regalaran bosses personalitzades.[h2]Nadal als mercats[/h2]Els mercats municipals seran un altre dels pols d’atracció en aquest inici nadalenc:o Caga el tióDivendres, 23 de desembre: 17 a 20 hDissabte, 24 de desembre: 11 a 14 hActuació del Cor Jove Fusió Sant Cugat (Dia 23, de 12 a 18 h)o Patge ReialDimecres, 4 de gener: 17 a 20 hDijous, 5 de gener: 11 a 14 ho SorteigDijous, 5 de generSorteig de 2.500 € en vals de comprao Sorteig de NadalDel 5 al 22 de desembreHorari comercialo Pare Noel23 de desembre de les 17:30 h a 19:30 h24 de desembre de les 11 a 13:30 h (més taller infantil)o Patges Reials3 de gener de les 17:30 h a les 19:30 ho Pare Noel23 de desembre de les 17:30 h a 19:30 h ( més taller infantil)o Patges Reials4 de gener de les 17:30 h a les 19:30 h