Convocat el 21è Premi de Poesia Sant Cugat a la memòria de Gabriel Ferrater

L'Ajuntament de Sant Cugat ja ha obert la convocatòria per presentar-se al. Les obres es podran presentar fins al. A més a més, el certamen poètic en llengua catalanaenguany lapassant dels 8.500 als 10.000 euros (9.000 del premi i 1.000 pels drets d’autor de la primera edició)."És un orgull patrocinar i encapçalar un delsi tot un referent als Països Catalans. Escriure ens dona ales per ser lliures i fer arribar les nostres passions i sentiments al públic lector", ha expressat la tinenta de Cultura,. "Des de l'Ajuntament apostem ferma i incondicionalment per la cultura en tots els seus àmbits.!", ha destacat la regidora republicana recordant que enguany també s'ha celebrat l'"En vint anys, el Premi de Poesia Sant Cugat a la memòria de Gabriel Ferrater s'ha convertit en un", ha afirmat el poeta i comissari de l'Any Ferrater,. "Els llibres que l'han guanyat dibuixen el perfil carener de la poesia que s'escriu en les diverses varietats del català; el. Per mi, com a editor, és una sort poder publicar els llibres premiats a la col·lecció. I és una sort, pensant en els autors, que l'import del guardó hagi sigut sempre generós, i que des d'aquest any encara ho sigui més", ha reivindicat Cornudella.Totes les obres presentades al concurs hauran de ser-en qualsevol de les seves varietats-. Cada autor només podrà presentar-ne una amb una extensió mínima a l'equivalent a un volum imprès de 64 pàgines.Elvindrà per part delformat per Jordi Cornudella, Anna Maluquer, Marta Pessarrodona, Susanna Rafart i Marc Romera. El resultat es donarà a conèixer durant el mes de juny del 2023; mentre que l'entrega del premi i la presentació del llibre guanyador es farà a la tardor. Edicions 62 serà l'encarregada d'editar l'obra premiada.2002. Marc Romera i Roca: La pau del cranc2003. Yannick Garcia Porres: De dalt i de baix2004. Enric Virgili Carbonell: Mamut2005. Antoni Ibàñez i Ros: Una certa penombra2006. Dolors Miquel i Abellà: Missa pagesa2007. Albert Roig: A l’encesaFinalista premiat: Josep Domènech Ponsatí: Apropiacions degudes i cia2008. Declarat desert2009. Albert Balasch: La caça de l’home2010. Adrià Targa i Ramos: Boques en calma2011. Jaume Subirana: Una pedra sura2012. Anna García i Garay: Els mots encreuats2013. Manel Ollé: Bratislava o Bucarest2014. Josep Domènech i Ponsatí: El Càcol2015. Eva Baltasar: Animals d’hivern2017. Joan Puigdefàbrega: Deshora2018. Miquel Àngel Llauger: Fourmillante2019. Francesc J. Gómez: A l’enforcall2020. Andreu Gomila: Felanitx 2021. Carles Rebassa. El Caire Formentera