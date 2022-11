Càritas posa en marxa un pis per a emancipar dones amb infants en risc d'exclusió social

t, amb el suport de la Parròquia de Sant Pere d'Octavià i de l'Ajuntament, ha posat en marxa un "". Un habitatge "acollidor, funcional i còmode" per ajudar dones amb infants a càrrec en. L'objectiu del projecte és oferir una aquelles famílies monoparentals més necessitades que sovint viuen en condicions d'infrahabitatge mentre, alhora, avancen en el seu propi desenvolupament personal cap a una"Volem donar una aquestes dones amb un habitatgeperquè puguin anant fent passes cap a la seva", ha relatat ala coordinadora parroquial de Càritas,. "La idea és que puguin aprofitar aquest, d'ús temporal, per afavorir aquestacap a la seva independència", ha afegit Llinars destacant que els brindarani cursos deEn aquesta línia, cal recordar que tots els casos que accediran al pis de dones han estat prèviament seleccionats pelsde l'administració local i Càritas. Així doncs, mentre visquin a l'immoble, els inquilins estaranpersonalitzat per analitzar la seva; i, en el moment donat, poder abandonar l'immoble perquè aquesta residència pugui ser ocupada per una nova família necessitada. Tal com succeeix actualment amb el pis d'homes de Sant Cugat L'habitatge és propietat de Promusa i el lloguer es finançarà a través de laque ofereix l'Ajuntament a Càritas Sant Cugat. Per altra banda, la resta de despeses relacionades amb els subministraments, menjar o manteniment aniran a càrrec de Càritas i dels voluntaris de la parròquia. "Som conscients dels recursos que tenim i, abans d'obrir més pisos, començarem a caminar amb aquest per veure com funciona ladiferents en un mateix espai", ha sentenciat Llinars.El domicili ja compta amb tots els-llits, armaris, rentadora, nevera, taules i sofà, entre d'altres-, també finançats per Càritas, per a l'entrada immediata dels primers inquilins prevista per a