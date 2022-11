La Generalitat distingeix les millors notes de les PAU 2022

Els distingits en l'acte d'ahir van treure un 9,5 o més en la fase general de les PAU Foto: Albert Canajelo - Aj. de Sant Cugat

El conseller de Recerca i Universitats,, i el conseller d’Educació,, van reconèixer ahir al vespre alsa les proves d'accés a la universitat () 2022. En un acte al, els consellers van distingir presencialment a 222 alumnes que van treure una nota igual o superior al 9,5 a la fase general de les PAU el juny passat. La resta de distingits, 1.199 alumnes que van treure una nota igual i superior al 9, han rebut unacreditatiu virtualment per part del Govern de la Generalitat acompanyat d'unaper part del conseller Nadal."Darrere d'aquest acte, darrere de tots vosaltres, hi ha sens dubte unes condicions personals, però sobretot hi traspua un, feina i mési entendre cada cop millor tots els àmbits de coneixement", ha reivindicat el titular d'Universitats, Joaquim Nadal. "La vida és una cursa contínua en el temps que no s'atura mai", ha afegit amb el suggeriment de gaudir el mentrestant del viatge vital.Per la seva banda, Cambray ha exposat: "Vull que sapigueu que estem moltde tots vosaltres, del, que ha tret el millor de vosaltres, i, sobretot, delsque amb la seva dedicació i el seu amor us han portat fins aquí". Unes declaracions que ha finalitzat animant als presents a dedicar-se a la docència, perquè, segons ha dit, cal que els millors eduquin els infants i adolescents del país.[h2]Les PAU 2022 [/h2]En total, enguany hi ha 1.421 alumnes (1.256 el 2021), 861 noies (60,6%) i 560 nois (39,4%) repartits en 38 comarques d’arreu de Catalunya, que han rebut la distinció que atorga el Govern de la Generalitat als estudiants amb una nota igual o superior a 9 en la fase general de les PAU.En aquesta convocatòria la nota PAU més alta és d’un 10, una nota que no es donava des del 2014. Aquesta màxima qualificació ha estat obtinguda per dos alumnes que han estudiat als Salesians de Sant Vicenç dels Horts i a l’Escola Pia de Sabadell respectivament.La Generalitat de Catalunya premia l’esforç i la persistència dels estudiants per accedir als seus estudis universitaris des del 2001. Els cinc darrers anys, les distincions PAU gairebé s’han triplicat, ja que el 2018 se’n van atorgar 523; el 2019, 698; el 2020, 1.038; el 2021, 1.256, i enguany se’n donaran 1.421. Des dels seus inicis que s’han distingit un total de 8.209 alumnes de tot Catalunya, 4.825 noies (58,78%) i 3.384 nois (41,22%).