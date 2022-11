El Consell de Ciutat tindrà un reglament propi perquè sigui més «decisiu»

El ple de novembre ha aprovat atorgar alunamb l'objectiu dei impulsar-lo com a. El text s'ha aprovat amb els vots de totes les formacions polítiques del plenari -exceptuant l'abstenció de Cs- i haurà de superar un període d'al·legacions abans d'aprovar-se definitivament.El redactat, que ha comptat amb la participació de diverses entitats i associacions representatives del municipi, buscadotar demésl'òrgan perquè pugui ser "" en els debats transversals de la ciutat.El nou reglament beu de criteris utilitzats fins ara, però n'incorpora de nous:: és el motor dinamitzador del consell. Proposa temes, línies de treball, seguiment de tasques, etc.: són específiques per un tema concret. En aquest mandat n’hi ha hagut quatre: Torre Negra , Model de Ciutat, Convivència i Comerç històric.: amb la voluntat de donar continuïtat a la feina feta pel Consell de mandat a mandat es preveu realitzar traspàs de feina feta i temes pendents.: seran 6, un de cada barri i d’entre les persones registrades a la base de dades de participació. D’aquesta manera les persones triades ja han demostrat anteriorment un interès en la participació i serà més probable que hi participin.