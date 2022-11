VÍDEO | Així van sonar les primeres notes del nou orgue del Monestir de Sant Cugat

🎼 VÍDEO | Així va despertar el nou orgue del Monestir de #SantCugat després de la benedicció del bisbe Cristau https://t.co/to1mlK0l5F pic.twitter.com/65iytXxK4L — NacióSantCugat (@NacioSantCugat) November 23, 2022

ha despertat del tot! Després de 110 anys, el centenari instrument construït l'any 1912 per encàrrec de la Parròquia de Sant Pere d'Octavià al mestre orguener Gaietà Estadella ja sona amb tota la seva esplendor I és que en el seu moment, per motius econòmics, l'orgue va ser; deixant-lo, musicalment parlant. Malgrat el seu bon rendiment durant aquest temps, l'instrument només havia funcionat amb. Així doncs, molts dels tubs que s'observaven des de l'interior del temple, tan sols complien una. Ara, amb les que s'han allargat més d'un any , s'hi ha posat remei.Aquest passat dimecres, amb ladel bisbe de Terrassa,, el Monestir escoltava per primera vegada unque no havien bufat mai encara pels tubs del majestuós orgue. Els organistes de la Parròquia,, van ser els encarregats de "despertar-lo". Lade l'instrument s'ha disparat exponencialment arran de la renovació i ara s'obre la possibilitat d'acollir futurs concerts.A dia d'avui, el nou orgue ja sona a lesi durant lescom ara casaments o enterraments. Tot i això, des de la Parròquia esperen ansiosos acabar de poder lluir l'instrument durant lesCal recordar que, en la mateixa línia, el pròxim dissabtetambé se celebrarà un segon esdeveniment d'inauguració amb ungratuït a les 20 h del vespre a càrrec del reconegut organista, actualment considerat el millor de Catalunya.