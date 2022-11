L'AFA de La Mirada reclama «unitat i astúcia política» per desbloquejar la construcció de l'escola

L'ha reclamat "" perde l'escola durant l'Audiència Pública del ple de novembre. I és que fa una setmana, el Jutjat Contenciós-Administratiu núm.10 de Barcelona va acceptar les mesures cautelars presentades per les entitats ecologistes contra el projecte de trasplantament d'arbrat i arbustos que havia de preparar el terreny per l'aixecament del futur centre educatiu planejat a l'interior del"No volem que La Mirada sigui un tema de", ha esgrimit el president de l'entitat,. "Si és una necessitat de ciutat ho ha de ser pel conjunt de regidors que esteu en el ple; i apel·lem a la vostraper evitar que descarrili un projecte que afecta a més de", ha afegit demanant un "".D'altra banda, Mercader també ha instat el govern a continuar treballant conjuntament peri definir plegats la gestió de l'escola en uns mòduls "temporalment definitius" al parc de la Guineu.Per la seva banda, l'alcaldessa ferma en mantenir la polèmica ubicació , ha tornat a demanar a l'i aque abandonin eli treballin de la mà per impulsar més mesures compensatòries destinades a la restauració de l'ecosistema mentre es continua avançant en la construcció de l'edifici.