El PDECat exigeix a ERC que es desvinculi dels «insults» de l'exvocal Lluc Cahís

A l'del ple de novembre de l', el president de la junta local del PDECat,, va exigir unaa ERC per les afirmacions paleses en l'últim article d'opinió de l'exvocal republicà Lluc Cahís publicat a NacióSantCugat arran de l'aprovació d'una moció que declarava la guerra a l'a la Vila amb els vots a favor de Junts i Cs.Soler va interpel·lar directament a, l'únic representant d'ERC present a la sessió plenària de la Junta de Veïns -ja que el portaveu Ramon Segura no va poder venir -, per si assumien com a propis els" escrits per l'anterior portaveu d'ERC que va deixar el càrrec el passat mes de març . Unes afirmacions, va assegurar, que mostren "una de les cares més penoses de la".El president del PDECat va carregar durament contra diversesplasmades en elcom ara: "L'okupació és la solució"; "L'extrema dreta avança si no se la combat i està avançant dins de Junts per Valldoreix"; o " Lluïsa, l’ocupació no és una xacra, la xacra és l’extrema dreta i tu hi flirteges ".Per la seva banda, Sanmartí va decidira les peticions de Soler exposant que ell tan sols forma part d'ERC arran de laper a representar a l'associació veïnal. "Jo no he de demanar disculpes a ningú.", va sentenciar sol·licitant que es retirés la pregunta.