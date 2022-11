Sant Cugat homenatja Arturo Pomar, el nen prodigi dels escacs

L'homenatjarà la figura d', el nen prodigi dels. Així s'ha aprovat aquest dilluns a partir d'unallegida pel seu fill-i que ha comptat amb el suport de totes les formacions polítiques del consistori- que inclou dedicar al geni elde la ciutat. A més a més, també s'impulsarà conjuntament amb els clubs d'escacs locals lacentrat en el món dels escacs i es divulgarà l'ensenyament del joc, especialment a les aules escolars.Pomar, nascut l'any 1931 a Palma de Mallorca, va venir a viure a Sant Cugat als 40 anys i va començar a fer arrels al municipi on va passar-hi més de la meitat de la seva vida i on va morir l'any 2016. Amb tan sols 12 anys, Pomar es va fer cèlebre en fer taules en el Torneig Internacional de Gijón amb el campió del món del moment,; convertint-se en elque mai hagi fet taules amb un campió del món amb un control de temps normal.Posteriorment, amb 14 anys, Pomar va aconseguir erigir-se amb el, la qual cosa aconseguiria sis vegades més en els anys 1950, 1957, 1958, 1959, 1962 i 1966. Paral·lelament, l'any 1950 va aconseguir la categoria dei el 1962 la de, la més alta que concedeix la Federació Internacional d'Escacs, havent estat elen aconseguir aquest títol. En aquest mateix any, va ser capaç de fer taules amb el mític jugador Bobby Fischer en el Torneig interzonal d'Estocolm.