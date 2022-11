Sant Cugat se suma a la crida per l'amnistia i l'autodeterminació

L'Ajuntament de Sant Cugat s'ha sumat aquesta tarda durant el ple ordinari de novembre a la crida per l'i l'de Catalunya. Amb la majoria independentista al plenari (Junts, ERC i la CUP), el consistori ha carregat contra la "" de l'Estat espanyol que ha exercit durant els darrers anys sobre el moviment sobiranista.Així doncs, i davant la "", l'administració local ha expressat el seu suport a l'amnistia com la necessitat d'una "" per a totes les persones exiliades, encausades i represaliades. Tanmateix, l'Ajuntament també advoca per l'autodeterminació com a resposta "democràtica" basada en l'exercici de la lliure determinació de la societat catalana.Per la seva banda, des delhan avançat el sentit del seu vot en contra malgrat ser reivindicatius delpolític i democràtic i delentre Espanya i Catalunya amb diversos "fruits" com l'atorgament delsi la recent reforma del delicte deFinalment,ha carregat contra la "" provocada pels propis independentistes contra l'Estat de Dret i ha votat també en contra.

Acord Social Per l'Amnistia i l'Autodeterminació by Sergi Baixas on Scribd