Vols ser fada, patge o patgessa per Nadal?

Lessón a tocar. Per aquest motiu, l'ja ha obert el període per a lesdelsper escalfar motors davant l'arribada deAixí doncs, les inscripcions es podran fer enguany de maneraa través d'un formulari que s'haurà de completar clicant en aquest enllaç del. Elde les persones inscrites es farà el 20 de desembre i el mateix dia es comunicaran els guanyadors. A més a més, amb aquesta comunicació s’indicarà l’hora i lloc de ladel dia 2 de gener del 2023 i l’del dia 3 de gener a la tarda que són obligatoris. L'edat per participar per a les fades comprèn entre els 10 i 12 anys; i la dels patges entre els 12 i 14 anys.Per altra banda, durant el mateix període també s'obriran les inscripcions pelspeli la. La instal·lació tornarà a tenir lloc al Claustre del Monestir i serà les tardes dels dies 2, 3 i 4 de gener. La cavalcada tindrà lloc durant la tarda del dia 5 de gener. El 20 de desembre també es farà el sorteig de les persones inscrites i el mateix dia es comunicarà als afortunats. Alhora es comunicarà l’hora i lloc de l’assaig del divendres 30 de desembre. L’edat mínima per participar d’aquest voluntariat és de 18 anys i es valorarà positivament actituds escèniques, d’improvisació i de parlar en públic.