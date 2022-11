Pere Soler, ratificat com a alcaldable del PSC

L'ha revalidat per unanimitat la candidatura deperde cara a les pròximes. La votació de l'assemblea local ratifica el seu postulament després d'haver recollit unde la militància com a únic precandidat. El nomenament ha acabat de superar l'últim tràmit aquest cap de setmana amb el vistiplau de la cúpula nacional."Elsi crec que podem", ha augurat Soler en un acte amb la militància confiant que es reprodueixin al municipi els bons resultats del PSC que s'estan veient últimament arreu de l'Estat. "Després de 36 anys,", ha reivindicat veient-se, diu, amb més força que mai.En aquesta mateixa línia, l'actual tinència d'alcaldia de Presidència, Economia i Hisenda, ha apel·lat al "" brindat per l'"" que han cultivat els socialistes durant aquests tres darrers anys de tripartit -juntament amb ERC i la CUP-.Tanmateix, Soler afirma amb orgull que han aconseguit; com ara el temporal Glòria, la pandèmia del coronavirus i els primers espetecs de la imminent crisi econòmica. Unscap a la feina col·lectiva que ha traslladat als seus companys de partit -Elena Vila, Pilar Gorina i José Gallardo- i a la resta de membres del govern.Tot i això, i malgrat afavorir unaencetat pel tripartit d'esquerres que hauria d'anar més enllà de quatre anys, Soler no "tanca la porta" a contemplar altres opcions apel·lant a la seva "". A preguntes de, el portaveu socialista no descarta tornar a arribar a un acord amb Junts o qualsevol altra força política; sempre i quan això els permeti continuar sent "" en la governança municipal.Als últims comicis, el PSC va esdevenir lade la ciutat amb prop de 3.550 vots que van acabar traduint-se en quatre regidories.