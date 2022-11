Aquests són tots els temes que es debatran aquest dilluns al ple de Sant Cugat

2.- Dació de compte dels decrets dictats per aquesta alcaldia i tinències d'alcaldia així com els dels organismes autònoms del PME, de l'OAMCCSC i de l'IGEPESI.



3.- Dació de compte del DEC/4757/2022, d'11.11.2022, d'avocació, amb caràcter temporal, de l'exercici de les atribucions que corresponen a la regidoria de Ciutadania i Salut i de Via Pública i Paisatge Urbà. (Exp. 49990/2022)

Alcaldia



4.- Modificació de la composició d'un membre en la Comissió Informativa de Serveis Urbans, Mobilitat i Seguretat. (Exp. 48932/2022)



Recursos Humans



Presidència, Economia i Hisenda



6.- Dació de compte del seguiment del Pla d'acció en matèria de personal, corresponent al 3r trimestre de 2022. (Exp. 2222/2022).



7.- Dació de compte de l'informe definitiu elaborat per la Intervenció general, relatiu a l'auditoria de comptes de l'Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació (IGEPESI), corresponent a l'any 2021. (Exp. 31091/2022)



8.- Dació de compte de l'informe definitiu elaborat per la Intervenció general, relatiu a l'auditoria de comptes del Patronat Municipal d'Educació (PME), corresponent a l'any 2021. (Exp. 31093/2022).



9.- Dació de compte del control financer del contracte corresponent al contracte de serveis de diagnosi tècnica i de gestió del contracte i possible liquidació del contracte de concessió del subministrament domiciliari d'aigua potable. (Exp. 27665/2021)



10.- Dació de compte dels estats d'execució a 30 de setembre dels Pressupostos de l'Ajuntament, dels seus organismes autònoms i de l'Entitat Pública Empresarial. (Exp. 49034/2022)



11.- Dació de compte dels informes de morositat i període mitjà de pagament, corresponents al tercer trimestre de l'Ajuntament, OOAA, Societat Municipal PROMUSA i EPEL Cugat.cat. (Exp. 15342/2022)



12.- Proposta d'aprovació de la 1ª pròrroga del contracte d'assessorament i manteniment del programa per a la gestió del patrimoni municipal - GPA. (Exp. 4283/2021)



13.- Proposta d'aprovació de la composició i les normes de funcionament de la Mesa permanent de contractació de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. (Exp. 48985/2022)



14.- Rectificació d'errada material de l'acord del Ple de data 17.10.2022 d'aprovació de reconeixements extrajudicials de crèdit per contractacions irregulars. (Exp. 41902/2022)



15.- Proposta d'aprovació de reconeixements extrajudicials de crèdit per contractacions irregulars. (Exp. 45700/2022)



Desenvolupament Urbà i Habitatge



16.- Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General Metropolità de la transcripció i modificació puntual del planejament vigent a l'àmbit dels equipaments EQ/MS-10 I EQ/MS-12 de Mira-sol. (Exp. núm. 14275/2022)



17.- Subjecció a informació pública de l'avanç i documentació ambiental de la modificació puntual del Pla General Metropolità a l'àmbit de Ca n'Ametller, a Sant Cugat del Vallès - Publicació, exposició pública i sol·licitud inici avaluació ambiental estratègica. (Exp. 12233/2022)



18.- Renúncia del dret de tanteig sobre un terreny ubicat al carrer del Monestir de Vilabertran, 12, Sector del Bell Indret de Sant Cugat del Vallès. (Exp. 4802/2019)



Bon Govern, Transparència i Participació



19.- Aprovació inicial del text del Reglament del Consell de Ciutat de Sant Cugat del Vallès. (Exp. 10177/2022)



Declaracions Institucionals



20.- Declaració institucional d'adhesió al manifest "Ciutats per la vida" proposada per Amnistia Internacional. (Exp. 51055/2022)

21.- Declaració institucional d'adhesió al Dia Mundial de la Infància 2022 proposat per UNICEF Comitè Catalunya, sota el lema "drets i emocions". (Exp. 51191/2022)

Mocions institucionals



22.- Moció institucional en suport al comerç davant l'elevada inflació i l'augment dels costos de l'energia. (Exp. 49174/2022)

23.- Moció institucional per la creació d'una oficina de suport a les entitats del municipi per la gestió i tramitació de les subvencions. (Exp. 49175/2022)



24.- Moció institucional per al reconeixement de la figura d'Arturo Pomar. (Exp. 49176/2022)



25.- Moció institucional de suport a les dones iranianes i en defensa dels drets fonamentals. (Exp. 50393/2022)

Mocions de grups municipals

26.- Moció del grup municipal de Ciutadans (Cs) a l'ajuntament de Sant Cugat del Vallès per a que la regidoria d'Esports tingui una dedicació exclusiva i per la major dotació pressupostària en el susdit àmbit. (Exp. 49173/2022)



27.- Moció dels grups municipals d'ERC-MES, la CUP-PC i de JUNTS x SC per l'aprovació del Manifest de l'acord social per l'amnistia i l'autodeterminació. (Exp. 49958/2022) Control dels òrgans de govern

28.- Control i fiscalització dels altres òrgans de govern



29.- Precs, preguntes i interpel·lacions

