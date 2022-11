Els Mossos investiguen un gran abocament incontrolat de pneumàtics al Parc de Collserola

Elha denunciat que el passat 4 de novembre, l'equip de guardes va detectar unde pneumàtics de grans dimensions, un fet que "malauradament es repeteix periòdicament a Collserola", i que genera greus. Aquest abocament s'ha localitzat a l’antic crematori de Collserola, a la zona deDes del Consorci del Parc Natural recorden que aquestes accions sóni que poden constituir un delicte ecològic, i per això s'ha posat en coneixement dels Mossos d'Esquadra, que durant uns quants dies cercaran indicis per identificar els responsables. Fins que no conclogui aquesta investigació, no es podran retirar els residus.Darrere de cadascun dels abocaments incontrolats - que el parc lamenta que no són "fets aïllats", sinó molt freqüents - hi ha una gestió i una investigació a la qual les administracions dediquen "grans esforços i recursos": cada any, el Consorci destina més dea la neteja dels espais d'ús públic i una part "important" s'ha de dedicar a la retirada d'aquests residus.Runes, mobles, residus amb fibra de vidre... són alguns dels materials que s'han trobat en els diversos abandonaments il·legals, que el Consorci recorda que els que els han produït han de portar-los a uni pagar el cost del seu desmantellament i/o reciclatge. "El que passa massa vegades és que el productor dels residus els aboca al medi natural i s'estalvia el cost econòmic, però impactant greument sobre el territori", lamenten des del Parc de Collserola.I és que aquests abocaments tenen conseqüències ambientals greus: poden afectar la, poden ser el punt d'inici d'un gran... a més de suposar un gran impacte visual pel paisatge a les persones visitants del Parc.