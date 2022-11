C's Sant Cugat demana desbloquejar la construcció de l'escola La Mirada

Altres notícies que et poden interessar

El grup municipal dea Sant Cugat ha demanat que s'arribi a un acord a tres bandes entre l'Associació de Famílies d'Alumnes, l'Ajuntament i les entitats ecologistes per tal de poder construir l'escola, després que el jutjat contenciós-administratiu número 10 de Barcelona suspengués cautelarment els treballs de transplantament d'arbrat i arbustos que s'havien de fer per preparar el terreny per al nou edifici, una decisió que ja ha estat recorreguda per l'Ajuntament., el portaveu de la formació, ha manifestat que és "intolerable" que no es desbloquegi la situació actual, ja que les famílies fa set anys que esperen el nou emplaçament. La formació també ha recordat que el projecte ja està "revisat dins dels paràmetres de la legalitat existent".Ciprian també ha demanat la intervenció de laper desbloquejar el problema, ja que és qui té la competència de la construcció dels centres educatius.