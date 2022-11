La primera Assemblea Ciutadana de Sant Cugat debat sobre el futur de la Torre Negra

Sant Cugat ha celebrat aquest dimecres la primera Assemblea Ciutadana , que ha comptat amb la participació de més de 40 persones i ha recollit desenes de propostes sobre la preservació, els usos i la gestió de laEntre les aportacions plantejades, s'ha consensuat lade l'espai i la seva biodiversitat, així com la rellevànciade la casa i el seu entorn. Així, s'ha aprovat fer un estudi acurat de tots aquests valors i tenir-lo en compte per a qualsevol. A banda d'això, s'han fet propostes diverses sobre els usos: un centre d'interpretació de la natura, un espai museístic que reculli part del llegat arqueològic de l'entorn, un equipament de caràcter social, de salut o ocupacional, un alberg...Altres qüestions que s'han plantejat són la recuperació de l'entorn per al cultiu de lao per a, valorar com es farà l'accés fins a la casa o la possibilitat de buscar finançament i d'implicar altres administracions en el projecte.Totes aquestes propostes quedaran recollides en un informe que elaborarà elper presentar-lo al govern municipal, i servirà com a base per continuar treballant en el projecte de preservació i usos de la Torre Negra. Totes les propostes es podran consultar a la plataforma Decidim Sant Cugat La comissió organitzadora de l'Assemblea i l'Ajuntament han fet una valoració molt positiva d'aquesta primera trobada, "tant el debat, la implicació i el to de les persones i entitats participants, com la qualitat de les propostes que s'han aportat", ha dit, regidor de Participació i Barris. Sànchez també ha destacat "el consens generat" amb tot el que a veure amb la preservació de l'entorn de la Torre Negra.